Πάτρα: Πέντε συλλήψεις για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 45χρονου

Πέντε άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία στην Πάτρα, για τον σοβαρό τραυματισμό ενός 45χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε δεμένος στα χέρια και στα πόδια με ένα κορδόνι και ένα καλώδιο, φέροντας παράλληλα εκτεταμένα τραύματα στο σώμα του.

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, ο ένας κατηγορούμενος, ευρισκόμενος σε διαμέρισμά του, μαζί με έναν συγκατηγορούμενό του και τον 45χρονο, προκάλεσε σωματικές βλάβες στον τελευταίο, με τα άκρα του, καθώς και με τη χρήση τέμνοντος και θλώντος οργάνου.

Στην συνέχεια, άφησε τον 45χρονο στο εσωτερικό του διαμερίσματος αιμόφυρτο και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, ενώ τον ακινητοποίησε δένοντάς τον με κορδόνια στα άκρα του.

Κατόπιν, έπειτα από επικοινωνία του κατηγορούμενου, μετέβησαν στο διαμέρισμά του τα δύο αδέλφια του και ο πατέρας τους, οι οποίοι με ιδιωτικής χρήσης φορτηγό, μετέφεραν το θύμα δεμένο, αιμόφυρτο και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, στην περιοχή Παυλόκαστρο της Πάτρας, όπου τον εγκατέλειψαν.

Ο τραυματίας εντοπίστηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο σημείο που τον είχαν εγκαταλείψει και διακομίσθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση.

Οι πέντε συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: skai.gr

