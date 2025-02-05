Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Yπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην υπαίθρια αποθήκη στην Ηλιούπολη

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές

Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθρια αποθήκη με καυσόξυλα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αλιμούντος και Αργυρουπολεως στην Ηλιούπολη.


Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Ηλιούπολη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark