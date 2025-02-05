Υπό έλεγχο κατάφεραν να θέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθρια αποθήκη με καυσόξυλα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αλιμούντος και Αργυρουπολεως στην Ηλιούπολη.



Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.

Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε υπαίθρια αποθήκη στην Ηλιούπολη Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 4, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.