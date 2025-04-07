Λογαριασμός
Ξενοδόχοι Αιγιαλείας: «Ανταγωνιζόμαστε με δεμένα χέρια»- Δείτε βίντεο

«SOS εκπέμπει» ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Αιγιαλεία αφού, όπως αναφέρουν τα στελέχη του, υπάρχει ανεπαρκής προβολή του τουριστικού προορισμού

Ξενοδόχοι Αιγιαλείας: Ανταγωνιζόμαστε με χέρια δεμένα

Η ομορφιά της Αιγιαλείας δεν επαρκεί για να στηρίξει τον ξενοδοχειακό τομέα της περιοχής.

Στελέχη του μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για ανεπαρκή προβολή της από τους αρμόδιους φορείς έναντι άλλων προορισμών, τα δυσανάλογα βάρη από το τέλος Κλιματικής Αλλαγής, για την παραλιακή ζώνη που εμφανίζει σημάδια εγκατάλειψης αλλά και την έλλειψη προσωπικού λόγω της μικρής σεζόν στην περιοχή.

