Ξενοδόχοι Αιγιαλείας: Ανταγωνιζόμαστε με χέρια δεμένα

Η ομορφιά της Αιγιαλείας δεν επαρκεί για να στηρίξει τον ξενοδοχειακό τομέα της περιοχής.

Στελέχη του μιλούν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για ανεπαρκή προβολή της από τους αρμόδιους φορείς έναντι άλλων προορισμών, τα δυσανάλογα βάρη από το τέλος Κλιματικής Αλλαγής, για την παραλιακή ζώνη που εμφανίζει σημάδια εγκατάλειψης αλλά και την έλλειψη προσωπικού λόγω της μικρής σεζόν στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.