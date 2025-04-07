Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μνήμες από το ανεξίτηλο τραύμα των Καλαβρύτων- Δείτε βίντεο

Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων αποτελεί μέχρι και σήμερα τραύμα για την Ελλάδα- Τον Δεκέμβριο του 1943, οι Ναζί εκτέλεσαν εκατοντάδες ανθρώπους

Μνήμες από το ανεξίτηλο τραύμα των Καλαβρύτων

Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο έγινε στα Καλάβρυτα.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1943 η Βέρμαχτ, ένα τάγμα της 117ης γερμανικής Μεραρχίας, εισέβαλε και σκότωσε σχεδόν όλους τους άντρες της περιοχής.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της Ειρήνης Λεχουρίτη, επιζήσασας του Ολοκαυτώματος, στην Ευλαμπία και τον Γιώργο για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR Καλάβρυτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark