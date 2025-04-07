Μνήμες από το ανεξίτηλο τραύμα των Καλαβρύτων

Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο έγινε στα Καλάβρυτα.
Στις 9 Δεκεμβρίου 1943 η Βέρμαχτ, ένα τάγμα της 117ης γερμανικής Μεραρχίας, εισέβαλε και σκότωσε σχεδόν όλους τους άντρες της περιοχής.
Η συγκλονιστική μαρτυρία της Ειρήνης Λεχουρίτη, επιζήσασας του Ολοκαυτώματος, στην Ευλαμπία και τον Γιώργο για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.