Μνήμες από το ανεξίτηλο τραύμα των Καλαβρύτων

Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο έγινε στα Καλάβρυτα.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1943 η Βέρμαχτ, ένα τάγμα της 117ης γερμανικής Μεραρχίας, εισέβαλε και σκότωσε σχεδόν όλους τους άντρες της περιοχής.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της Ειρήνης Λεχουρίτη, επιζήσασας του Ολοκαυτώματος, στην Ευλαμπία και τον Γιώργο για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.