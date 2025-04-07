Με τις κατηγορίες της μεθοδευμένης πρόκλησης πόνου με κίνδυνο για τη ζωή του παιδιού, όσο ζούσε, αλλά και της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο καλείται να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου Άγγελου, σε βάρος του οποίου σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, έχει εκδοθεί ένταλμα από την αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου.
Ο νεαρός άνδρας είχε πάρει σχετική κλήση προς απολογία από τον Μάρτιο, μέχρι σήμερα όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής. Αυτό είχε ως συνέπεια, η ανακρίτρια να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σε βάρος του.
