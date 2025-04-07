Λογαριασμός
Ένα τρένο, μια ιστορία στα Καλάβρυτα: Η μαγεία του οδοντωτού- Δείτε βίντεο

Δεν είναι απλώς ένα τρένο- Το φαράγγι του Βουραϊκού και ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού-Καλαβρύτων είναι μια μοναδική ατραξιόν της Ελλάδος

Ένα τρένο, μια ιστορία στα Καλάβρυτα: Η μαγεία του οδοντωτού

Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος συνδέει την Πάτρα με τα Καλάβρυτα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ταξιδιού μέσα από πανέμορφα τοπία και ιστορικά σημεία.

Διασχίζει εντυπωσιακά φαράγγια και γέφυρες, ενώ η ειδική οδοντωτή γραμμή του τον καθιστά μοναδικό στην Ευρώπη.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ», επιβιβάζεται και κάνει έτσι, ένα ταξίδι στον χρόνο, όπου η φύση και η ιστορία συναντιούνται με κάθε βήμα του τρένου.

