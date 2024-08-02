Αίτηση - δήλωση προτιμήσεων των περιοχών/μουσικών σχολείων που επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα καλούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης και οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αυτή η πρόσκληση αφορά:

α. Τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79.01 ΤΕ01.04, ΤΕ01.06, ΤΕ01.19 και ΤΕ02.02, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α' των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ και

β. Τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60/61, ΠΕ70/71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.06, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΤΕ01.13, ΤΕ01.19, ΤΕ02.05, ΤΕ02.06 και ΤΕ16, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β' των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, οι οποίοι επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsyd.sch.gr και η περίοδος κατάθεσης ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 2 Αυγούστου και λήγει την Τρίτη 6 Αυγούστου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

