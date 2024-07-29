Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες ήταν ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε, το απόγευμα της Κυριακής, στο 14ο χλμ της περιφερειακής οδού Νέας Κεσσάνης - Αβάτου (ύψος διασταύρωσης Μυρωδάτου), στην Ξάνθη.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 18.45, όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος και στο οποίο επέβαιναν μία 48χρονη και τρεις 15χρονες συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο με οδηγό έναν 57χρονο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, νεκροί είναι ο 53χρονος οδηγός και η μία εκ των δεκαπεντάχρονων επιβάτιδων και τραυματίες τα υπόλοιπα τρία άτομα που επέβαιναν στο ίδιο όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

