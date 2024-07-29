Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρα σε χαμηλή βλάστηση στον Κάνεβο Ρεθύμνου Κρήτης. Λίγο μετά τις 11 το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Κάνεβο Ρεθύμνου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2024

Πηγή: skai.gr

