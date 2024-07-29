Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Ρέθυμνο

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 13:25
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρα σε χαμηλή βλάστηση στον Κάνεβο Ρεθύμνου Κρήτης. Λίγο μετά τις 11 το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

