Δίκη Καραϊβάζ: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας

Στις αθέατες πτυχές του οργανωμένου εγκλήματος και των εγκληματικών δράσεων που δύσκολα αποδεικνύονται απέδωσε η εισαγγελέας το κίνητρο για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ προτείνοντας στο δικαστήριο να κηρυχθούν ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι.

Οι κατηγορούμενοι, που δικάζονται ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του δημοσιογράφου (οι ηθικοί αυτουργοί ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί) αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοφορία, όχι όμως για εγκληματική οργάνωση, κάτι που όπως τόνισε στην αγόρευση της η εισαγγελέας, δεν αποδόθηκε στους συγκεκριμένους διότι ήταν δύσκολο να αποδειχθεί.

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας ένα προς ένα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου κατέληξε στην απόρριψη όλων των ισχυρισμών των δύο κατηγορουμένων (είναι αδέλφια) που διατείνονται ότι διαβολικές συμπτώσεις τους οδήγησαν στο εδώλιο και ότι οι ίδιοι δεν είχαν σχέση με τη δολοφονία.

Στην αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός επιχειρώντας να δώσει εξήγηση στο ερώτημα γιατί να δολοφονηθεί ο άτυχος δημοσιογράφος, τόνισε ότι η εν ψυχρώ εκτέλεση του «δεν είναι απλή ανθρωποκτονία, έγινε στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος».

Προς τούτο η εισαγγελέας αξιοποιώντας και αναλύοντας τις τελευταίες δημοσιογραφικές στιγμές του Γιώργου Καραϊβάζ τόνισε ότι είχε σκοπό να κάνει αποκαλύψεις και μπορεί εκεί να υπάρχει το κίνητρο της δολοφονίας του.

Ξεκινώντας την πρότασή της προς το δικαστήριο η εισαγγελέας ήταν ξεκάθαρη ότι θα ζητήσει την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, 49 και 41 ετών που είναι αδέλφια. «Οι κατηγορούμενοι τέλεσαν την ανθρωποκτονία του Γιώργου Καραϊβάζ, η πρόταση μου είναι καταδικαστική. Οι κατηγορούμενοι είναι συναυτουργοί, από κοινού την τέλεσαν», υπογράμμισε η εισαγγελέας, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο κίνητρο της δολοφονίας, το οποίο συνέδεσε με τα ρεπορτάζ του Καραϊβάζ.

«Ήταν αστυνομικός ρεπόρτερ από πολύ παλιά, είχε πληροφορίες για το πώς δρουν οι εγκληματικές οργανώσεις. Είχε σκοπό να κάνει κάποιες αποκαλύψεις, ίσως εκεί υπάρχει το κίνητρο για τη δολοφονία του. Μπορεί αυτά που έγραψε να ενοχλούσαν ή να υπήρχε ο φόβος αποκαλύψεων», σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός.

Πάντως η εισαγγελική πρόταση προς το δικαστήριο περιείχε τα εξής σημαντικά στοιχεία. Πρώτον δεν άφηνε περιθώρια ότι μπορεί οι δύο κατηγορούμενοι να μην είναι οι δράστες της δολοφονίας, καθώς η εισαγγελέας απέκρουσε τους ισχυρισμούς τους περί συμπτώσεων και κατέληξε σε βεβαιότητα περί της ενοχής τους.

Το δεύτερο σημαντικό απέδωσε τη δολοφονία σε πρακτικές οργανωμένου εγκλήματος και την συνέδεσε με τις γνώσεις για τις εγκληματικές οργανώσεις που διέθετε ο δολοφονημένος δημοσιογράφος. Κaι επιπλέον υποστήριξε ότι το κίνητρο αυτών που έδωσαν την εντολή για τη δολοφονία του σχετίζεται με το ενδεχόμενο αποκaλύψεων από την πλευρά του.

