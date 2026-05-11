Ξάνθη: Νεκρό νεογέννητο βρέφος σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

Το τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων συνέλαβε τη μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Ξάνθη

Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην περιοχή της Ξάνθης, με το τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα.

Η νεκροψία-νεκροτομή που αναμένεται να γίνει θα διευκρινίσει τα αίτια θανάτου και αν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή συνέβη κάτι μετά τη γέννησή του.

