Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 48χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με θύματα δύο ανήλικους σε πάρκο

Το περιστατικό συνέβη το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Στην καταγγελία προέβη η μητέρα ενός εκ των ανηλίκων, όταν ο γιος της της αποκάλυψε τι είχε συμβεί

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας συνελήφθη 48χρονος, έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά δύο έφηβους, 13 και 14 ετών, σε πάρκο, στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν ο 48χρονος πλησίασε τους δύο ανήλικους, απευθύνοντάς τους φράσεις, με τις οποίες προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. 

Στην καταγγελία προέβη η μητέρα ενός εκ των ανηλίκων, όταν ο γιος της της αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη πάρκο σεξουαλική παρενόχληση ανήλικοι
