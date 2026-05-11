Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στην Κόρινθο μετά τον εντοπισμό άνδρα με τραύμα από πυροβολισμό στο Μπολάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το korinthia24, τον άνδρα φέρεται να εντόπισε ο αδελφός του, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά και παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες ούτε για την κατάσταση της υγείας του τραυματία ούτε για τα ακριβή αίτια του πυροβολισμού.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

