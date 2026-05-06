Ένα μωρό μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης, καθώς πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα.

Το κοριτσάκι εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή από την τροφή που στάθηκε στον λαιμό του και προκάλεσε απόφραξη στην αναπνευστική οδό.

Οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας του νησιού, από όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα με σκάφος του Λιμενικού στον Πειραιά. Από εκεί, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν τα κατάφερε. Μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

