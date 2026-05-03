Ένα βρέφος 19 μηνών χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα από τη Σκόπελο στο νοσοκομείο του Βόλου, έπειτα από πιθανή επαφή με ποντικοφάρμακο. Η αρχική απόπειρα μεταφοράς με ιδιωτικό σκάφος δεν κατέστη δυνατή λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν προσωρινά πίσω.

Τελικά, ο καπετάνιος Γιώργος Κυριαζής ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή, μεταφέροντας το βρέφος, τη μητέρα του και δύο γιατρούς υπό ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Το ταξίδι κράτησε 1 ώρα και 37 λεπτά και ο καπετάνιος δήλωσε περήφανος που όλα πήγαν καλά και το βρέφος είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: skai.gr

