Πλούσια τα αποτελέσματα των δράσεων του "Ολοι Μαζί Μπορούμε" για τον Δεκέμβριο 

Πλούσια ήταν τα αποτελέσματα των δράσεων του "Ολοι Μαζί Μπορούμε" για τον μήνα Δεκέμβριο.

Οι δράσεις αυτές απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Το "Ολοι Μαζί Μπορούμε" ευχαριστεί θερμά τον κόσμο για την έμπρακτη στήριξή του, που του επιτρέπει να συνεχίζει αυτό το σημαντικό έργο.

19.917 κιλά τροφίμων συγκεντρώθηκαν από τις προσφορές των πολιτών στα καλάθια των σούπερ μάρκετ και διατέθηκαν στις Μητροπόλεις όλης της Ελλάδος και στην ΜΚΟ «Αποστολή».

Συγκεντρώθηκαν 28.166,26€ από την πρωτοβουλία «Με ένα cl1ck μπορείς», μέσω του πενταψήφιου αριθμού 19817 και του τραπεζικού λογαριασμού του οργανισμού μας, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

4.041 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν από 141 εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια σε συνανθρώπους μας.

4.500 δέντρα φυτεύτηκαν στις δενδροφυτεύσεις που οργανώσαμε.

34.816,96 € συγκεντρώθηκαν από την χριστουγεννιάτικη μας δράση και θα χρησιμοποιηθούν για την παιδική χαρά που θα κατασκευαστεί στα Άγραφα Ευρυτανίας

5.401 εθελοντές στηρίζουν ενεργά τις δράσεις του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, αποδεικνύοντας τη δύναμη της κοινωνικής αλληλεγγύης.





Πηγή: skai.gr

