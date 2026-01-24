«Συγχυσμένος κλόουν» - Επίθεση Ιρανού ΥΠΕΞ στον Ζελένσκι

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εξαπέλυσε την Παρασκευή μια οργισμένη επίθεση εναντίον του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την δήλωση του τελευταίου στο Νταβός ότι η αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν δείχνει ότι αν οι αρχές «σκοτώνουν αρκετούς ανθρώπους», παραμένουν στην εξουσία.

Ο Ζελένσκι, η χώρα του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπη με τη ρωσική εισβολή εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, δήλωσε σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την Πέμπτη ότι αν η ηγεσία του Ιράν παραμείνει στην εξουσία, αυτό θα αποτελέσει «σαφές μήνυμα προς κάθε τύραννο».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βάντίμιρ Πούτιν είναι σύμμαχος της ηγεσίας της Τεχεράνης υπό τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και την περασμένη εβδομάδα πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζέσκιαν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις.

Σε αυτό το κλίμα, ο Αραγτσί απάντησε στις δηλώσεις του Ζελένσκι με μια σειρά κατηγοριών και ισχυρισμών σε μια αγγλόφωνη ανάρτηση στο X, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός ηγέτης «εκμεταλλεύεται τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους φορολογούμενους για να γεμίζει τις τσέπες των διεφθαρμένων στρατηγών του».

«Ο κόσμος έχει χορτάσει τους Συγχυσμένους Κλόουν, κύριε Ζελένσκι», σημείωσε, προφανώς αναφερόμενος στην προηγούμενη καριέρα του Ουκρανού ηγέτη ως εξαιρετικά επιτυχημένου κωμικού και ηθοποιού.

«Σε αντίθεση με τον στρατό σας που υποστηρίζεται από ξένες δυνάμεις και είναι γεμάτος μισθοφόρους, εμείς οι Ιρανοί ξέρουμε πώς να υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας και δεν χρειαζόμαστε να ζητάμε βοήθεια από ξένους», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

.@ZelenskyyUa has been rinsing American and European taxpayers to fill the pockets of his corrupt generals and to confront what he calls an unlawful aggression in violation of the UN Charter.



At the same time, he openly and unashamedly calls for unlawful U.S. aggression against… pic.twitter.com/a8wWmXzWno — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 23, 2026

Το Κίεβο και η Δύση κατηγορούν το Ιράν ότι παρέχει drones και βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία. Η Τεχεράνη από τη μεριά της έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι έχει στείλει όπλα στη Ρωσία.

Στην ομιλία του στο Νταβός, ο Ζελένσκι φάνηκε να αναφέρει την αντίδραση στις διαδηλώσεις ως ένα ακόμη παράδειγμα της αδράνειας της Δύσης απέναντι στην επιθετικότητα.

«Υπήρξε πολύς λόγος για τις διαδηλώσεις στο Ιράν, αλλά πνίγηκαν στο αίμα. Ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά τον ιρανικό λαό, παρέμεινε αμέτοχος», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η έναρξη των διαδηλώσεων συνέπεσε με τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Ευρώπη. «Όταν οι πολιτικοί επέστρεψαν στη δουλειά τους και άρχισαν να διαμορφώνουν τη θέση τους, ο Αγιατολάχ είχε ήδη σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους», δήλωσε.

«Τι θα απογίνει το Ιράν μετά από αυτή την αιματοχυσία; Αν το καθεστώς επιβιώσει, θα στείλει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε τύραννο: σκοτώστε αρκετούς ανθρώπους και θα παραμείνετε στην εξουσία», τόνισε ο Ουκρανός ηγέτης.

Οι ιρανικές αρχές έχουν αναφέρει ότι πάνω από 3.000 άτομα σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, αλλά έχουν αποδώσει την ευθύνη για τη βία σε «ταραξίες» που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Ωστόσο, οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος και μπορεί να φτάνει τις 20.000, προσθέτοντας ότι η επιβεβαίωση των αριθμών αυτών είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της διακοπής λειτουργίας του διαδικτύου στο Ιράν, η οποία διαρκεί ήδη δύο εβδομάδες.

ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων και η Διεθνής Αμνηστία, κατηγόρησαν τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν ότι έχουν πυροβολήσει σκόπιμα τους διαδηλωτές για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν πλέον εξασθενήσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.