Ένας ανήλικος έθεσε την ίδια του τη ζωή σε κίνδυνο, στην προσπάθειά του να κλέψει μετασχηματιστή από υποσταθμό της ΔΕΗ, σε αγροτική περιοχή της Ξάνθης.

Ο ανήλικος, όπως γράφει το thestival χτυπήθηκε από ρεύμα υψηλής τάσης με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος τα ξημερώματα της Τετάρτης προσπάθησε, μαζί με δύο ακόμα άτομα τα οποία αναζητούνται, να αφαιρέσουν τον μετασχηματιστή. Λόγω όμως του τραυματισμού του ανηλίκου, δεν ολοκλήρωσαν την πράξη τους.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Ξάνθης, αφού έχει συλληφθεί για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι δύο συνεργοί του, οι οποίοι αναζητούνται. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.