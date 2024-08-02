Ολοσχερώς καταστράφηκαν και στη συνέχεια βυθίστηκαν τρία γιοτ από την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στην προβλήτα Α στη Μαρίνα Ζέας. Εκτεταμένες ζημιές υπέστη και ένα ακόμη σκάφος καθώς η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα.

Το σημείο έχει περιφραχτεί όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και στο βίντεο και έχει τοποθετήσει πλωτό φράγμα για την αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης.

Στο σημείο βρέθηκαν και ιδιώτες δύτες προκειμένου να ελέγξουν αν έχει προκληθεί ρύπανση.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε αρχικά από τουριστικό πλοίο και γρήγορα επεκτάθηκε και στα διπλανά σκάφη. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα κατάφεραν να την σβήσουν. Συγκεκριμένα, στην κατάσβεση συμμετείχαν εννέα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και ένα πλωτό πυροσβεστικό όχημα.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Ωστόσο, οι καπνοί ήταν τόσο έντονοι που δέκα άτομα τα οποία έκαναν βόλτα στην προβλήτα εγκλωβίστηκαν και κάλεσαν για βοήθεια. Πλωτό σκάφος του Λιμενικού τους παρέλαβε και τους μετέφερε σε ασφαλές σημείο της Μαρίνας.

Πηγή: skai.gr

