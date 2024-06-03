Κρήτη: τρεις φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης στο Ρέθυμνο

Εντοπίστηκαν τρεις φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο με τους αστυνομικούς να εκριζώνουν δεκάδες δενδρύλλια κάνναβης.

Οι φυτείες εντοπίστηκαν σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Κατά την διάρκεια της εξερεύνησης εντοπίστηκαν τρεις φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούντο επιμελώς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνολικά ογδόντα εννέα δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης, τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών ενώ προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Πηγή: skai.gr

