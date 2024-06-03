Άγιος Παντελεήμονας: Κατασχέθηκαν 11 κιλά κάνναβης σε κατάστημα

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το απόγευμα εντός καταστήματος πώλησης νόμιμης κάνναβης και ερωτικών ειδών στον 'Αγιο Παντελεήμονα μια 28χρονη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από πληροφορίες πως το συγκεκριμένο κατάστημα εκτός από νόμιμη κάνναβη πουλούσε και ναρκωτικές ουσίες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών το έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση.

Μέτα από έρευνα που έλαβε χώρα χθες το απόγευμα εντοπίστηκαν κρυμμένες συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης καθώς και πλήθος συσκευασιών τσιγάρων κάνναβης η χημική σύσταση των οποίων διερευνάται εάν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου περί νόμιμης πώλησης ειδών κάνναβης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω κατάστημα βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 5 κιλά και 581 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• 975 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

• 3 κιλά και 299 γραμμ. συσκευασιών τσιγάρων κάνναβης,

• πλήθος ηλεκτρικών συσκευών εξάχνωσης ελαίου,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

• το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

