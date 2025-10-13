«Δεν βρισκόμαστε κοντά στη σύλληψη του δράστη. Δεν έχουμε ταυτοποιήσει τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος φαίνεται από το υλικό που έχουν οι αστυνομικοί να απομακρύνεται από το κάμπινγκ και από την περιοχή», αναφέρει στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Αναφερόμενη στα σενάρια, η κα Δημογλίδου ανέφερε πως: «Ότι φεύγει από την περιοχή της Κορίνθου και κινείται προς την Αττική, δεν σημαίνει ότι παραμένει στην Αττική. Μπορεί να διασχίζει την Αττική και να συνεχίζει».

«Από το βιντεοληπτικό υλικό δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά του. Από την μαρτυρία που έχουμε από τον αυτόπτη μάρτυρα είναι πως πρόκειται για ένα πολύ νεαρό άτομο. Θα μπορούσε να είναι και ανήλικος, όπως τον έχει περιγράψει», σημείωσε.

«Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία του οχήματος. Είτε είχε παραποιήσει την πινακίδα, είτε την είχε καλύψει με κάποιον τρόπο», τόνισε.

Για το κίνητρο της διπλής δολοφονίας η κα Δημογλίδου αναφέρει πως «είναι πολλά τα ερωτήματα που έχουν να απαντήσουν οι αστυνομικοί και των Ανθρωποκτονιών και της Μεσσηνίας. Καταρχήν, εάν ήταν μόνος του ή αν υπάρχουν συνεργοί, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα για εμάς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τον δράστη και μετά να φτάσουμε στο κίνητρο».

Πηγή: skai.gr

