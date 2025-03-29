Κρήτη: Σύλληψη για πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού για πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, προχώρησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ανακριτικοί υπάλληλοι της Π.Υ. Ηρακλείου,.

Η σύλληψη έγινε χθες Παρασκευη 28-3-2025 και αφορά σε αγροτεμάχιο στην περιοχή Αγίες Παρασκιές, του δήμου Αρχανών - Αστερουσίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής , σχετικά ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Πηγή: skai.gr

