Συνελήφθησαν 20χρονος και 24χρονος για ασέλγεια σε βάρος νηπίου

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος νηπίου και παράνομη βία, συνελήφθη 20χρονος έξω από νηπιαγωγείο στους Αγίους Αναργύρους Αττικής, ενώ ένας ακόμα 24χρονος συνελήφθη ως συνεργός του.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι κινούνταν κοντά σε σχολική δομή, και κατά τις ώρες των διαλειμμάτων, ο 20χρονος που στεκόταν πίσω από τα κάγκελα της περίφραξης, προσέγγισε νήπιο κοριτσάκι και βάζοντας τα χέρια του μέσα από αυτά, προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος του.

Το συμβάν έγινε άμεσα αντιληπτό από τις εκπαιδευτικούς που κάλεσαν το Κέντρο της 'Αμεσης Δράσης και έπειτα από ταυτόχρονη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων εντοπίστηκε ο 24χρονος και οδηγήθηκε στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας και αξιοποίησης στοιχείων ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς της υπηρεσίας ο 20χρονος, ως δράστης των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων και συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

