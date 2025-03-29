Η ομιλία του Έντι Ράμα στα Χανιά της Κρήτης

Ξεκίνησε στο κλειστό του Κλαδισού της Κρήτης η ομιλία του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Σημειώνεται πως αλβανική ομογένεια αριθμεί περίπου 35.000 μέλη στο νησί.

Με λεωφορεία και με ιδιωτικά μέσα, Αλβανοί πολίτες φτάνουν στο κλειστό του Κλαδισού για την ομιλία Ράμα ενώ παρόντες είναι διπλωμάτες από την Πρεσβεία και ο υπουργός εσωτερικών Ταουλάντ Μπάλα.

Η Πρόεδρος Ένωσης Αλβανών Εκπαιδευτικών Ελλάδας, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι όλοι οι καθηγητές αλβανικής γλώσσας αυτή τη στιγμή στη χώρα εργάζονται εθελοντικά.

