Προσοχή σε νέο email απάτη που εμφανίζει αποστολέα τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Ακόμη ένα απατηλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντοπίστηκε να κυκλοφορεί ως δήθεν επιστολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, με το οποίο καλούνται οι αποδέκτες του να «δώσουν εξηγήσεις» για δήθεν εμπλοκή τους σε παράνομες πράξεις στο διαδίκτυο.

Το εν λόγω μήνυμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων με παρεμφερές περιεχόμενο, όπως το πρόσφατο που περιείχε δήθεν επιστολή της υπουργού Νίκης Κεραμέως και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., παρουσιάζοντας ελάχιστες διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία του δήθεν αποστολέα.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν τέτοιου είδους, καταφανώς, ψευδεπίγραφα μηνύματα και να προχωρούν στη διαγραφή τους, καθώς ενδέχεται να είναι ιδιαιτέρως επιβλαβή για τις συσκευές τους ή να οδηγήσουν ακόμη και σε οικονομική εξαπάτησή τους.

Πώς αναγνωρίζονται τα απατηλά/επιβλαβή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Για προστασία από τέτοιου είδους απάτες, οι πολίτες μπορούν να προχωρούν στις παρακάτω ενέργειες:

Εμφάνιση του header του e-mail : Να χρησιμοποιούν την επιλογή προβολής της επικεφαλίδας (header) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τον παραλήπτη και τη διαδρομή που ακολουθεί το μήνυμα μέσω διάφορων διακομιστών.

: Να χρησιμοποιούν την επιλογή προβολής της επικεφαλίδας (header) του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα, τον παραλήπτη και τη διαδρομή που ακολουθεί το μήνυμα μέσω διάφορων διακομιστών. Έλεγχος αποστολέα μηνύματος: Να ελέγχουν προσεκτικά τη διεύθυνση του αποστολέα και να αναζητούν τυχόν ασυνήθιστα στοιχεία, όπως λανθασμένα ονόματα ή περίεργες καταλήξεις. Για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση η διεύθυνση του αποστολέα είναι std41789@pks.ac.th, που δείχνει καταφανώς ότι πρόκειται για απατηλό μήνυμα.

Συντακτικά και ορθογραφικά λάθη: Τα απατηλά μηνύματα συχνά περιέχουν γραμματικά ή συντακτικά λάθη που αποκαλύπτουν την πλαστότητά τους.

Συνημμένα αρχεία και σύνδεσμοι: Να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους από άγνωστες ή ύποπτες πηγές, καθώς ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό.

Αιτήματα για προσωπικά δεδομένα: Η Ελληνική Αστυνομία και οι υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες δεν θα ζητήσουν ποτέ μέσω e-mail προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες.

Διασταύρωση πληροφοριών: Σε περίπτωση αμφιβολίας, να επικοινωνούν άμεσα με τις επίσημες Αρχές ώστε να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα του μηνύματος.

Περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr.

Παρακάτω απεικονίζεται ένα από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα οποία διακινούνται απατηλές επιστολές. Ο προσεκτικός έλεγχος προτού ανοιχθεί το συνημμένο αρχείο είναι κρίσιμος για την αποφυγή εξαπάτησης!

Με τη συνεργασία όλων, μπορούμε να αποτρέψουμε τις διαδικτυακές απάτες και να προστατεύσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.