Κρήτη: Συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά

Για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα και ναρκωτικά συνελήφθη Έλληνας στα Χανιά και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν κοκαΐνη, χρηματικό ποσό και ΙΧΕ αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, με τη συνεργασία αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων εντόπισαν το συγκεκριμένο πρόσωπο να οδηγεί το αυτοκίνητο σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά Χανίων και τον ακινητοποίησαν.

Σε έλεγχο που του έγινε καθώς και σε έρευνες που ακολούθησαν στο όχημα και στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 27 αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) που περιείχαν συνολικά 24,5 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 110 ευρώ, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και κινητό τηλέφωνο ενώ επίσης κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Στο Ηράκλειο, συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Αερολιμένα Έλληνας ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, κατηγορούμενος για παραβάσεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικού ελέγχου των αποσκευών του πριν την επιβίβαση του σε πτήση εσωτερικού, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν πέντε γεμιστήρες στρατιωτικού τύπου-τυφεκίου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου

Ακόμη ένας Έλληνας συνελήφθη στο Ηράκλειο για όπλα και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν 240 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου Kαlashnikov.

Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στο όχημα του και έρευνας που ακολούθησε στην οικία του.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 240 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου (τύπου Kαlashnikov) και 2 κυνηγετικά όπλα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

