Τον Ιούλιο του 2024, 74.695 πολίτες εκτός ΕΕ υπέβαλαν αίτηση ασύλου για πρώτη φορά στις χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 7,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023 (80.735).

Οι πολίτες από τη Συρία, το Αφγανιστάν και τη Βενεζουέλα, παραμένουν οι μεγαλύτερες ομάδες αιτούντων άσυλο στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούλιο, υπέβαλαν αίτηση ασύλου για πρώτη φορά στην ΕΕ, 12.295 Σύροι, 6.030 Αφγανοί και 5.170 πολίτες από τη Βενεζουέλα.

Τον Ιούλιο, 2.985 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου για πρώτη φορά στην ΕΕ, με τους περισσότερους από αυτούς να προέρχονται από τη Συρία (895), το Αφγανιστάν (470) και την Αίγυπτο (345). Οι χώρες της ΕΕ που έλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου από ασυνόδευτους ανηλίκους ήταν η Γερμανία (750), η Βουλγαρία (455), η Ελλάδα (420), η Ολλανδία (355) και η Ισπανία (325).

Το 74% των πολιτών εκτός ΕΕ ζητούν προστασία από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Συγκεκριμένα, η Γερμανία (18.505 αιτήσεις), η Ιταλία (13.235), η Ισπανία (11.925) και η Γαλλία (11.300) συνέχισαν να δέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά.

Σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε χώρας της ΕΕ (την 1η Ιανουαρίου 2024), τα υψηλότερα ποσοστά αιτήσεων για πρώτη φορά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (55,1%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.