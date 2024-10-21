Στην αντικατάσταση των λυόμενων σχολείων, που κατασκευάστηκαν μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1978 στον δήμο Θεσσαλονίκης, προχωρά η δημοτική αρχή μετά το «πράσινο φως» που άναψε το υπουργείο Οικονομικών εγκρίνοντας κονδύλια ύψους 8,5 εκατ. ευρώ.

Την είδηση ανακοίνωσε από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. «Εγκρίθηκαν 8,5 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσουμε με γρήγορες διαδικασίες την άμεση αντικατάσταση των λυόμενων σχολείων», είπε ο δήμαρχος.

Πρόσθεσε, πως το θέμα για την αντικατάσταση των λυόμενων, τα οποία σύμφωνα με μελέτες κρίνονται ακατάλληλα για τη στέγαση μαθητών και εκπαιδευτικών, τέθηκε για πρώτη φορά από τη δημοτική αρχή στον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Ο κ.Αγγελούδης, υπογράμμισε πως ακολούθησαν αρκετές επαφές στην Αθήνα και πλέον το θέμα της έγκρισης των χρημάτων περνάει στα «χέρια» του υπουργείου Εσωτερικών, ώστε άμεσα ο δήμος να προχωρήσει στη δημοπράτηση του έργου.

Παράλληλα, δε, κάλεσε τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας να υποδείξουν τους χώρους που θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή μετεστέγαση των μαθητών και των μαθητριών μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή των νέων σχολείων.

Πηγή: skai.gr

