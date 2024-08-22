Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη από αστυνομικούς ενός 47χρονου σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στον Δενδροπόταμο, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το πλήρωμα περιπολικού της διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μεσημβρινές ώρες χθες, προχώρησε στη σύλληψη ενός 47χρονου, ο οποίος πριν από τον αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή του Δενδροποτάμου, δεν συμμορφώθηκε στις εντολές και στις υποδείξεις των αστυνομικών.

Ο 47χρονος, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, ανέπτυξε ταχύτητα παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες και πινακίδες STOP, ενώ κατά την ακινητοποίησή του, προέβαλε αντίσταση και απωθούσε τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

