Με εγκαύματα και διασωληνωμένοι στην ΜΕΘ νοσηλεύονται η γυναίκα και ο άνδρας που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Ομίλου Ηρακλείου, στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, την ώρα που ξέσπασε φωτιά το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το ERTnews, η φωτιά προκλήθηκε εξαιτίας βραχυκυκλώματος σε παρακείμενη γεννήτρια και αιφνιδίασε τους αθλητές οι οποίοι εκείνη την ώρα βρισκόταν στα αποδυτήρια, στα οποία μεταδόθηκε αστραπιαία.

Επιτόπου έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 14 άνδρες που κατάφεραν να θέσουν άμεσα την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να απομακρύνουν τη γυναίκα η οποία φέρεται να βρέθηκε στο δάπεδο των αποδυτηρίων σε λιπόθυμη κατάσταση σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

