Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της παράσυρσης της άτυχης γυναίκας το πρωί της Δευτέρας στον δρόμο προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έρχεται στη δημοσιότητα.

Στο νέο βίντεο- ντοκουμέντο του Creta24.gr αποτυπώνεται η στιγμή που η γυναίκα παρασύρεται από το διερχόμενο όχημα ενώ προσπαθεί να διασχίσει το δρόμο. Η γυναίκα, ηλικίας περίπου 65 ετών, μεταφέρθηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Έξι νεκροί στο ίδιο σημείο

Στο συγκεκριμένο σημείο ωστόσο, έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί έχουν τραυματιστεί. Πρόκειται για έναν δρόμο με πολλά προβλήματα, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από αρκετές δεκαετίες για μικρότερη κίνηση οχημάτων.

Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ Κρήτης 92.1 ο Πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης, ο ίδιος είχε τονίσει την ανάγκη βελτιωτικών παρεμβάσεων πριν από 15 χρόνια χωρίς όμως να έχει γίνει τελικά το παραμικρό. Συνέχισε λέγοντας ότι πρόκειται για επαρχιακό οδικό δίκτυο, όμως ακολουθείται σχεδιασμός πόλης, σύμφωνα με τον κ. Λιονάκη, με τον ίδιο να επισημαίνει πως αν δεν γίνουν άμεσα παρεμβάσεις θα υπάρξουν σίγουρα κι άλλα συμβάντα. Σύμφωνα με τον ίδιο, λύση για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποτροπή τροχαίων συμβάντων μπορούν να αποτελέσουν η τοποθέτηση διαχωριστικού στηθαίου.

