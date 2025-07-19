Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών συνέλαβαν σήμερα το πρωί έναν 35χρονο αλλοδαπό, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κοκαΐνης στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία προφίλ («profiling»), εντοπίσθηκε ο 35χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Δείτε βίντεο:

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, πάνω από 2,7 κιλά κοκαΐνης, την οποία είχε επιμελώς αποκρύψει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός των εξωφύλλων 2 παιδικών βιβλίων, τα οποία είχε τοποθετήσει εντός της χειραποσκευής του.

Συνολικά, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-4 ανισοβαρείς νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 2.761 γραμμάριων,

-συσκευή κινητής τηλεφωνίας και 2 βιβλία.

Οι συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

