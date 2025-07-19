Εξιχνιάσθηκε από το «ελληνικό FBI» η δολοφονία ενός αλλοδαπού άνδρα που είχε γίνει το βράδυ της 11ης Αυγούστου του 2024, σε σπίτι στην Αθήνα.

Για την υπόθεση συνελήφθη από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, κατόπιν σχετικού εντάλματος σύλληψης, 57χρονη αλλοδαπή, σύζυγος του θύματος, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κατηγορούμενη όταν επέστρεψε στο σπίτι της το απόγευμα της 11ης Αυγούστου, αντίκρισε το σύζυγό της πεσμένο στο πάτωμα, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση λόγω κατανάλωσης υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ και ακολούθως τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι. Παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή και στο διαμέρισμα διενεργήθηκε αυτοψία, ενώ σε -παρακείμενο στην οικία- κάδο απορριμμάτων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων σημαντικά για την υπόθεση ευρήματα, όπως μαξιλαροθήκη, μπλούζα, δύο πετσέτες, καθώς και μαξιλάρι.

Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκε η κατηγορούμενη. Ακολούθως, η υπόθεση παραπέμφθηκε για κύρια ανάκριση και εκδόθηκε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης βάσει του οποίου συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη απέδωσε την πράξη της στην αγανάκτησή της εξαιτίας της χρόνιας κακοποιητικής συμπεριφοράς του συζύγου της απέναντί της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.