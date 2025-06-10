Νεκρή εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουρνιών Παχιάς Άμμου η Μικέλ Πελέκ, η 65χρονη Ισραηλινή συγγραφέας που είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Τέταρτη.

Τη σορό της άτυχης γυναίκας είδε να επιπλέει κοντά στις ακτές της περιοχής ντόπιος ψαράς, ο οποίος επικοινώνησε με τις αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμενικό και επιτόπου σπεύδει ιατροδικαστής, ενώ θα ακολουθήσει νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.

Η πρώτη εικόνα είναι πως δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με το cretapost την 65χρονη αναζητούσαν οι φίλες της από την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ πήγαν και δήλωσαν την εξαφάνισή της στην αστυνομία.

Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες σε όλη την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

