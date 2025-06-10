Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 65χρονης συγγραφέα από το Ισραήλ, η ίχνη της οποία έχουν χαθεί από την προηγούμενη Τετάρτη από το Καβούσι Ιεράπετρας, στην Κρήτη.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα, Τρίτη, με τις αρχές να «χτενίζουν» όλη την ευρύτερη περιοχή του Καβουσίου.

Στις έρευνες συμμετέχουν η 3η ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας ερεύνησαν χθες το «Θεριόσπηλιο», στελέχη του Ερυθρού Σταυρού, που γνωρίζουν πολύ καλά το ανάγλυφο της περιοχής πεζοπόρο της πυροσβεστικής, άντρες της αστυνομίας και του λιμενικού η ομάδα διάσωσης Κρήτης ομάδες εθελοντών από το Ισραήλ αλλά και κάτοικοι της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο βρέθηκε και ο πρόξενος του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα ελικόπτερο το οποίο μίσθωσε η οικογένεια της 65χρονης πήρε μέρος στις έρευνες χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε ότι «έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια μέχρι και σήμερα ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να βρεθεί η γυναίκα. Ελπίζουμε να βρεθούν τα ίχνη της. Το κινητό κάποια στιγμή την Πέμπτη έπαψε να λειτουργεί».

Σύμφωνα με το cretapost την 65χρονη αναζητούσαν οι φίλες της από την Πέμπτη και έτσι την Παρασκευή το βράδυ πήγαν και δήλωσαν την εξαφάνισή της στην αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.