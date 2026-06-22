Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η οποία αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου, καθώς νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν τη σκληρότητα του εγκλήματος αλλά και το πιθανό κίνητρο πίσω από αυτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος άνδρας που έχει ομολογήσει τη δολοφονία φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι στο παρελθόν διατηρούσε ερωτική σχέση με το θύμα. Όπως ισχυρίστηκε, την ημέρα του εγκλήματος προηγήθηκε έντονος καβγάς, αρχικά για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που νοίκιαζε από την 45χρονη και στη συνέχεια για προσωπικά ζητήματα. Κατά τους ισχυρισμούς του, η γυναίκα τον απείλησε ότι θα αποκαλύψει στη σύζυγό του τη μεταξύ τους σχέση, γεγονός που φέρεται να πυροδότησε νέα ένταση.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στην εκδοχή που παρουσιάζει ο δράστης. Εκτιμούν ότι τα πραγματικά κίνητρα του εγκλήματος είναι βαθύτερα και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με ερωτική εμμονή ή άλλες προσωπικές διαφορές, πέρα από τις διαφωνίες για το ακίνητο.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση της σορού. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 45χρονη βρέθηκε με τα χέρια και τα πόδια δεμένα με πλαστικά δεματικά καλωδίων (tie wraps), ενώ ο δράστης είχε περάσει έξι έως επτά φορές μονωτική ταινία γύρω από το στόμα της.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, αλλά και σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο, πιθανότατα γυάλινο μπουκάλι. Τα τελικά συμπεράσματα αναμένεται να προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας - νεκροτομής.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στην ομολογία

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία στο επίκεντρο των ερευνών εδώ και ημέρες. Οι καταθέσεις του παρουσίαζαν αντιφάσεις, ενώ δεν συμβάδιζαν με τα στοιχεία που συγκέντρωναν οι ερευνητές.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στο πάτωμα και σε αντικείμενα μέσα στο σπίτι του 44χρονου ταυτοποιήθηκαν με το DNA της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Επιπλέον, ίχνη αίματος βρέθηκαν σε λευκό βαν που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, αλλά και σε σφουγγαρίστρα που κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το καταγραφικό σύστημα της κατοικίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος είχε διαγράψει βιντεοληπτικό υλικό από τις ημέρες που ενδιαφέρουν την έρευνα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε διαδικασία ανάκτησης των αρχείων, ενώ εξετάζεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί του.

Έπειτα από πολύωρες ανακρίσεις, ο 43χρονος φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε το έγκλημα, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε αγροτική περιοχή, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε.

Εκεί εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης, θαμμένη μέσα σε σακούλα. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το σημείο βρίσκεται κοντά σε κατοικίες και καλλιέργειες, όπου υπάρχει καθημερινά ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που σύμφωνα με τους ερευνητές αυξάνει το ρίσκο που ανέλαβε ο δράστης επιχειρώντας να αποκρύψει το έγκλημα.

Στο μικροσκόπιο τραπεζικές κινήσεις και πιθανή παραπλάνηση των Αρχών

Οι έρευνες επεκτείνονται και στις τραπεζικές κάρτες της 45χρονης, καθώς εξετάζονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν μετά την εξαφάνισή της. Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να επιχειρήθηκε η δημιουργία ψευδούς εικόνας ότι η γυναίκα βρισκόταν ακόμη εν ζωή, ενώ εξετάζεται και το κατά πόσο υπήρξε εμπλοκή άλλου προσώπου στην προσπάθεια συγκάλυψης.

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του 43χρονου φέρεται να συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση, δηλώνοντας σοκαρισμένη από τις αποκαλύψεις και υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τίποτα για την εγκληματική δράση του συζύγου της.

Μετά την ομολογία και τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο 43χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για τις κατηγορίες που θα του αποδοθούν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

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