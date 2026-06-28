Γερμανία: Ρεκόρ θερμότερης νύχτας και συμβουλές Βεδουίνων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Συνεχίζεται ο ακραίος καύσωνας στη Γερμανία με θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς και ιστορικό ρεκόρ θερμότερης νύχτας 29,4 βαθμών στη Σαξονία.

Ο φετινός καύσωνας χαρακτηρίζεται ιστορικός για τη Γερμανία λόγω της διάρκειας και της έκτασης, που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.

Η νύχτα χαρακτηρίστηκε από αποπνικτική ζέστη, άπνοια και υψηλή υγρασία, δυσχεραίνοντας την κατάσταση ιδιαίτερα σε σπίτια χωρίς κλιματισμό.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει εκτόνωση του καύσωνα από αύριο, με ταυτόχρονη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι.

Ακραίος καύσωνας με 40άρια, ιστορικό ρεκόρ νύχτας και μια χώρα που δυσκολεύεται να αντέξει τη ζέστη, μέχρι και «μαθήματα» επιβίωσης από τους Βεδουίνους.Συνεχίζεται ο ακραίος καύσωνας, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Γερμανίας. Σήμερα, στο Βερολίνο, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 39 βαθμούς, ενώ καταγράφηκε και ιστορικό ρεκόρ θερμότερης νύχτας: 29,4 βαθμοί στη Σαξονία, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003 (27,2 βαθμοί), τότε στη Ρηνανία-Παλατινάτο.



Γερμανοί μετεωρολόγοι τονίζουν ότι ο φετινός καύσωνας είναι ιστορικός για τη Γερμανία, λόγω της διάρκειας αλλά και της έκτασής του, καθώς επηρεάζει κυριολεκτικά όλη τη χώρα.

Πηγή: Deutsche Welle

Η κατάσταση ήταν αποπνικτική καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με ακραία άπνοια και υψηλή υγρασία, καθιστώντας την ιδιαίτερα δύσκολη, ιδίως σε σπίτια χωρίς κλιματισμό. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι.Δροσιά από την αστυνομία, συμβουλές από ΒεδουίνουςΣτο Βερολίνο, για παράδειγμα, η αστυνομία δρόσισε τους πολίτες στην Πύλη του Βρανδεμβούργου και σε άλλες μεγάλες πλατείες, χρησιμοποιώντας αντλίες νερού για τη δημιουργία δροσερής αύρας. Τα εισιτήρια για τις πισίνες είναι sold out σε όλη τη χώρα, ενώ σε πολλές λίμνες έξω από το Βερολίνο καταγράφηκαν εικόνες που θυμίζουν Ελλάδα.Ορισμένα σημεία του ποταμού Σπρέε μετατράπηκαν επίσης σε «αυτοσχέδιες πισίνες» για τους λουόμενους, ενώ έχει αυξηθεί κατακόρυφα και η ζήτηση για κλιματιστικά, όπως δείχνουν και οι σχετικές διαφημίσεις.Η εφημερίδα Bild αποκαλύπτει μάλιστα τα «μυστικά» των Βεδουίνων για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης στην έρημο, ενημερώνοντας τους αναγνώστες της για τον καύσωνα. Μετακινούνται τη νύχτα και ξεκουράζονται τη μέρα, κάνοντας «σιέστα», αποφεύγουν τον ήλιο τις πιο ζεστές ώρες, φορούν χαλαρά, ελαφριά βαμβακερά ρούχα που καλύπτουν το σώμα, αναζητούν πάντα σκιά (σκηνές, δέντρα, ακόμη και λάκκους στο χώμα) και φροντίζουν για συνεχή ενυδάτωση, πίνοντας τρία με τέσσερα λίτρα υγρών την ημέρα. Επιλέγουν νερό, αλλά και γάλα καμήλας ή κατσίκας αραιωμένο με νερό, ενώ καταναλώνουν και ζεστό τσάι, το οποίο προκαλεί εφίδρωση και στη συνέχεια δροσίζει το σώμα.Κριτική στη γερμανική κυβέρνησηΤην ίδια στιγμή, έχει ήδη ξεκινήσει έντονη συζήτηση για το κατά πόσο η χώρα είναι προετοιμασμένη για τέτοιου είδους καύσωνες και, ευρύτερα, για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που πλέον είναι εμφανείς και στη Γερμανία, με ολοένα και πιο παρατεταμένα κύματα ζέστης.Οι Πράσινοι ζητούν κίνητρα για την αγορά κλιματιστικών, ενώ ασκείται κριτική στην κυβέρνηση επειδή δεν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην καγκελαρία για τη διαχείριση της κρίσης, αλλά και επειδή απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του καύσωνα. Ταυτόχρονα, κριτική ασκείται και για το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μερτς, για οικονομικούς λόγους, τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του άνθρακα, καθώς και της μετατόπισης στο μέλλον του στόχου για την ενεργειακή ουδετερότητα της χώρας.

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