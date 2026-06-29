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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κατερίνη - Κινητοποιήθηκαν και εναέρια

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 17:26
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Πυροσβεστική

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Βρύα του Δημου Κατερίνης, εκδηλώθηκε σήμερα (28 Ιουνίου 2026) λίγο μετά τις 16:30. 

Για την κατάσβεση, κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη  και 1 ελικοπτερο.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλός στην κατηγορία 3.

Στην περιοχή το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Κατερίνη
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