Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,74%, στα 239,07 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.467,50 μονάδες με άνοδο 0,74% - Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 239,07 εκατ. ευρώ με διακίνηση 32.359.840 μετοχών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Άνοδος χρηματιστηρίου

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με μοχλό την ανοδική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών. Η αγορά ανέκαμψε μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,07%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.467,50 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,74%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.477,64 μονάδες (+1,16%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 239,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.359.840 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,35%), της Motor Oil (+3,30%), της Coca Cola HBC (+2,14%), της Eurobank (+1,69%), Alpha Bank (+1,62%), της Εθνικής (+1,33%) και της Πειραιώς (+1,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,21%), της Aegean Airlines (-1,16%) και της Elvalhalcor (-0,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.308.241 και 5.404.876 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 34,54 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 32,19 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 53 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+6,30%) και Ιατρικό Αθηνών (+5,62%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CNL Capital (-7,30%) και ΥΚΝΟΤ (-3,77%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 13,4000 +0,15%

ALLWYN: 13,8400 -0,22%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,7500 αμετάβλητη

METLEN: 40,9800 +0,24%

OPTIMA: 9,9900 +0,10%

ΤΙΤΑΝ: 51,5500 -0,67%

ALPHA BANK: 3,9630 +1,62%

AEGEAN AIRLINES: 12,7600 -1,16%

VIOHALCO: 19,4400 -0,21%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,5400 +0,57%

ΔΑΑ: 10,6000 -1,21%

ΔΕΗ: 23,0000 -0,17%

COCA COLA HBC: 57,4000 +2,14%

ΕΛΠΕ: 11,0000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 5,1000 -0,97%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,2000 +1,33%

ΕΥΔΑΠ: 10,7200 -0,19%

EUROBANK: 4,1580 +1,69%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5800 +0,46%

MOTOR OIL: 39,4000 +3,30%

JUMBO: 22,5000 +0,45%

ΟΛΠ: 43,2000 +4,35%

ΟΤΕ: 19,4300 -0,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9900 +1,28%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,9400 +0,95%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο μετοχές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark

Απόρρητο