Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,74%, στα 239,07 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με μοχλό την ανοδική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών. Η αγορά ανέκαμψε μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,07%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.467,50 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,74%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.477,64 μονάδες (+1,16%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 239,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.359.840 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,35%), της Motor Oil (+3,30%), της Coca Cola HBC (+2,14%), της Eurobank (+1,69%), Alpha Bank (+1,62%), της Εθνικής (+1,33%) και της Πειραιώς (+1,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,21%), της Aegean Airlines (-1,16%) και της Elvalhalcor (-0,97%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.308.241 και 5.404.876 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 34,54 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 32,19 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 53 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+6,30%) και Ιατρικό Αθηνών (+5,62%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CNL Capital (-7,30%) και ΥΚΝΟΤ (-3,77%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 13,4000 +0,15%

ALLWYN: 13,8400 -0,22%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,7500 αμετάβλητη

METLEN: 40,9800 +0,24%

OPTIMA: 9,9900 +0,10%

ΤΙΤΑΝ: 51,5500 -0,67%

ALPHA BANK: 3,9630 +1,62%

AEGEAN AIRLINES: 12,7600 -1,16%

VIOHALCO: 19,4400 -0,21%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,5400 +0,57%

ΔΑΑ: 10,6000 -1,21%

ΔΕΗ: 23,0000 -0,17%

COCA COLA HBC: 57,4000 +2,14%

ΕΛΠΕ: 11,0000 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 5,1000 -0,97%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,2000 +1,33%

ΕΥΔΑΠ: 10,7200 -0,19%

EUROBANK: 4,1580 +1,69%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5800 +0,46%

MOTOR OIL: 39,4000 +3,30%

JUMBO: 22,5000 +0,45%

ΟΛΠ: 43,2000 +4,35%

ΟΤΕ: 19,4300 -0,31%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9900 +1,28%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,9400 +0,95%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.