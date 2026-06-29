Κουφονικολάκου: «Τι έχει να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια; Τίποτα καλό...»

Στο οικονομικό πεδίο φαίνεται να επικεντρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση ενόψει των εκλογών, ιδιαίτερα στο «δίπολο» που διαμορφώνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφωνικολάκου, επιτίθεται στην κυβέρνηση για τον οικονομικό απολογισμό της 7ετίας, τονίζοντας συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία ισχυρίζεται ότι τεκμηριώνουν την άποψη πως η ελληνική οικονομία δεν έχει παρουσιάσει ανάλογη των προοπτικών πρόοδο και πως η καθημερινότητα του πολίτη δεν έχει βελτιωθεί.

Πιο αναλυτικά η δήλωση της εκπροσώπους της ΕΛ.Α.Σ.:

«Η απάντηση της ΕΛΑΣ στον απολογισμό της Νέας Δημοκρατίας, προκάλεσε προφανώς αναστάτωση στην κυβέρνηση. Μας δίνουν όμως τη λαμπρή ευκαιρία να επαναλάβουμε αυτό, που όλοι ξέρουν, αλλά η Νέα Δημοκρατία κάνει πως δεν καταλαβαίνει.

Εξηγήσαμε με στοιχεία πως:

· Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ίδιος με το 2018

· Η ανταγωνιστικότητα της χώρας χειροτέρεψε.

· Το εμπορικό έλλειμμα εκτοξεύθηκε.

· Το υπερπλεόνασμα χτίστηκε πάνω στην ακρίβεια.

· Το ονομαστικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε.

· Η φτώχεια αυξήθηκε.

· Η προστασία της πρώτης κατοικίας καταργήθηκε.

· Τα κόκκινα δάνεια μεταφέρθηκαν σε funds και servicers.

· Οι πλειστηριασμοί έγιναν μαζικό φαινόμενο

· Οι μισθοί αυξήθηκαν στα χαρτιά και όχι στην τσέπη, λόγω της χαμηλής αγοραστικής δύναμης.

· Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος…

· Μισθός, Αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, Στέγαση, Υγεία, Παιδεία, Διαφάνεια.

Τι έχει να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια;

Τίποτα καλό. Αλλά το προσπαθεί στα power point…».

Πηγή: skai.gr

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