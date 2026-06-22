Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 16χρονος στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, στη διάρκεια πανηγυριού, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, συνομήλικός του τον προσέγγισε, τον προπηλάκισε και στη συνέχεια του επιτέθηκε, γιατί δεν του άρεσαν τα ρούχα που φορούσε.

Η μητέρα του θύματος είπε στο Star: «Ο δράστης άρχισε να τον βρίζει, του είπε: 'Όχι εδώ που έχει κάμερες, πάμε πιο πέρα να τα πούμε, εγώ εσένα θα σε σκοτώσω! Πώς είσαι έτσι;. Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του».

«Του λέει 'έλα να σε πάμε βόλτα', τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα, ο γιος μου αντιστάθηκε, του ρίχνει μπουνιές, το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάει στον απέναντι δρόμο και άρχισε να του κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα. Ο γιος μου έχει διάσειση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στην αρχή δεν τα θυμόταν όλα. Εμφανισιακά τον ήξερε, είναι από διπλανά χωριά» προσθέτει η μητέρα του 16χρονου για το βίαιο περιστατικό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με περαστικούς να επεμβαίνουν για να απομακρύνουν τον 16χρονο και να τον προστατεύσουν.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Στέλιο Σούρλα, η οικογένεια υπέβαλε μήνυση.

Πηγή: skai.gr

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