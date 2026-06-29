Στον ΣΚΑΪ η εντός έδρας ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι

Μετά φιλικά προετοιμασίας, ο ΣΚΑΪ αναλαμβάνει και την τηλεοπτική κάλυψη του εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στα τέλη Ιουλίου για τον 2ο προκριματικό του Conference League

Η τηλεόραση του ΣΚΑΪ θα μεταδώσει και το πρώτο εντός έδρας, ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τους Ούγγρους εκτός έδρας στις 23 του Ιούλη και το δεύτερο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 30/07, στο ΟΑΚΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.