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Στον ΣΚΑΪ η εντός έδρας ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι

Ο αγώνας του ΟΑΚΑ με την ομάδα από την Ουγγαρία για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League είναι προγραμματισμένος για τις 30 Ιουλίου 

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Παναθηναϊκός

Μετά φιλικά προετοιμασίας, ο ΣΚΑΪ αναλαμβάνει και την τηλεοπτική κάλυψη του εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάκσι στα τέλη Ιουλίου για τον 2ο προκριματικό του Conference League

Η τηλεόραση του ΣΚΑΪ θα μεταδώσει και το πρώτο εντός έδρας, ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τους Ούγγρους εκτός έδρας στις 23 του Ιούλη και το δεύτερο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 30/07, στο ΟΑΚΑ.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ΣΚΑΪ τηλεόραση
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