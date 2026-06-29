Πιθανό νέο πολιτικό σκάνδαλο στις ΗΠΑ: Επένδυση Τραμπ στην Axon λίγο πριν το συμβόλαιο-μαμούθ για Taser της ICE

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι αγόρασε μετοχές της Axon αξίας μεταξύ 1 και 5 εκατ. δολαρίων στις 10 Φεβρουαρίου. Δύο εβδομάδες αργότερα, η ICE δημοσίευσε προκήρυξη για την ανάθεση πενταετούς σύμβασης ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων για την προμήθεια περίπου 17.800 συσκευών Taser, μαζί με απεριόριστο αριθμό φυσιγγίων και εκπαίδευση.

Στην ανακοίνωση της ICE δεν αναφέρεται η Axon, αλλά ειδικοί για την αξιολόγηση των προμηθειών και σε θέματα αστυνόμευσης δήλωσαν στο CNBC ότι οι προδιαγραφές φαίνεται να ταιριάζουν μόνο με τα προϊόντα της Axon. Η σύμβαση δεν έχει ανατεθεί μέχρι στιγμής.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Τραμπ συμμετείχε ή είχε γνώση της διαδικασίας προμήθειας, ούτε ότι η Axon γνώριζε για την αγορά μετοχών από τον ίδιο. Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας ανέφεραν ότι η χρονική συγκυρία από μόνη της δημιουργεί υποψίες, παρότι ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ βρίσκονται σε καταπίστευμα το οποίο διαχειρίζονται τα παιδιά του, ότι τις συναλλαγές πραγματοποίησε τρίτος και ότι «δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αγόρασε μετοχές της Axon Enterprise –της εταιρείας που κατασκευάζει τις συσκευές ηλεκτροσόκ (Taser), κάμερες σώματος και λογισμικό για τις αρχές – αξίας έως και 5 εκατ. δολαρίων, δύο εβδομάδες πριν η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) επιδιώξει την ανάθεση πενταετούς σύμβασης ύψους 220 εκατ. δολαρίων, η οποία, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο CNBC, φαίνεται να είχε διαμορφωθεί έτσι ώστε να ευνοεί τα προϊόντα της εταιρείας.

Στις 10 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ απέκτησε μετοχές της Axon αξίας από 1 έως 5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που κατέθεσε τον Μάιο. Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου, η ICE εξέδωσε προκήρυξη για την προμήθεια περίπου 17.800 νέων Taser, καθώς και απεριόριστης ποσότητας φυσιγγίων και υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ έχουν μεταβιβαστεί σε καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του, ενώ τις επενδύσεις του διαχειρίζονται ανεξάρτητες τρίτες εταιρείες και όχι ο ίδιος ή μέλη της οικογένειάς του. «Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο CNBC.

Οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων του Τραμπ προς την Υπηρεσία Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ, που δημοσιοποιήθηκαν στις 14 Μαΐου, περιλαμβάνουν περισσότερες από 3.700 συναλλαγές, με την αξία κάθε μίας να δηλώνεται ως εύρος και όχι ως ακριβές ποσό.

Βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, οι πρόεδροι εξαιρούνται από τους ποινικούς κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζονται στους περισσότερους αξιωματούχους της εκτελεστικής εξουσίας.

Η προκήρυξη της ICE δεν αναφέρει την Axon, η οποία σύμφωνα με την Brown Advisory κατασκευάζει περίπου το 90% των Taser στις ΗΠΑ, αλλά ζητά όπλα με προδιαγραφές που, σύμφωνα με στελέχη προμηθειών και τρεις ειδικούς που μίλησαν στο CNBC, φαίνεται να αντιστοιχούν αποκλειστικά σε προϊόντα της εταιρείας. Η Axon ήδη προμηθεύει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με Taser.

Εάν ολοκληρωθεί, η αγορά θα υπερδιπλασίαζε τον σημερινό όγκο των Taser της ICE, αντικαθιστώντας περίπου 4.300 συσκευές που βρίσκονται σε χρήση, σύμφωνα με την προκήρυξη του Φεβρουαρίου.

Η προκήρυξη αναφέρεται σε αναβάθμιση στο “T10”, το μοντέλο “Taser 10” της Axon, το οποίο θα αντικαταστήσει τα παλαιότερα “X26P/X2 Taser” της ICE, επίσης κατασκευής Axon. Περιγράφει επίσης χαρακτηριστικά που συνδέονται με το Taser 10, προδιαγραφές που, σύμφωνα με ειδικούς στις προμήθειες, ουσιαστικά αποκλείουν άλλους διαγωνιζόμενους.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Τραμπ εμπλέκεται ή είχε γνώση της διαδικασίας προμηθειών, ότι οι αρμόδιοι για τις συμβάσεις γνώριζαν την αγορά των μετοχών του ή ότι η Axon γνώριζε πως ο Τραμπ ήταν μέτοχος. Ο Τραμπ αγόρασε τις μετοχές στις 10 Φεβρουαρίου, όμως η αγορά έγινε δημόσια γνωστή μόνο όταν οι οικονομικές του δηλώσεις δημοσιεύθηκαν τον Μάιο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Axon είχε πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές επενδύσεις του προέδρου.

Η προκήρυξη της ICE εντασσόταν στην τυπική ομοσπονδιακή διαδικασία προμηθειών. Τα ομοσπονδιακά αρχεία δείχνουν ότι δεν έχει ακόμη ανατεθεί καμία σύμβαση, ενώ επειδή η προκήρυξη ήταν “Αίτημα για Πληροφορίες” (Request For Information) και όχι επίσημη διαγωνιστική πρόσκληση, δεν υπάρχει δημόσιο αρχείο που να δείχνει ποιοι προμηθευτές, αν υπήρξαν άλλοι, ανταποκρίθηκαν.

Ο χρόνος δημοσίευσης της ανακοίνωσης εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δεοντολογία, εν μέρει λόγω της χρονικής εγγύτητας με την αγορά μετοχών από τον Τραμπ.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου υλοποιούσε επίσης τη δέσμευσή του να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις. Η αγορά μετοχών από τον Τραμπ στις 10 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε εβδομάδες μετά τον πυροβολισμό και θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την αντιμεταναστευτική εκστρατεία στην πόλη. Ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικάσει τις δολοφονίες των διαδηλωτών ως υπέρβαση εξουσίας από την πλευρά των αρχών επιβολής του νόμου.

«Αυτό που συνέβη [στη Μινεάπολη] έδειξε πόσο δύσκολο έργο έχουν οι πράκτορες της ICE», δήλωσε η Deborah Fleischaker, πρώην υπηρεσιακή επικεφαλής του επιτελείου της ICE κατά την κυβέρνηση Μπάιντεν. «Η υπηρεσία έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι διαθέτουν τα κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία και εκπαίδευση, αλλά είναι ζωτικής σημασίας οι νέες προμήθειες να γίνονται για τους σωστούς λόγους».

Η Fleischaker, η οποία πλέον είναι ανώτερη σύμβουλος για την πολιτική και στρατηγική μετανάστευσης στην UnidosUS, δήλωσε ότι η χρονική στιγμή «χτυπά καμπανάκι», επισημαίνοντας παράλληλα ότι από τα δημόσια στοιχεία είναι αδύνατο να αξιολογηθεί αν έχει συμβεί κάτι μεμπτό. Η UnidosUS είναι μη κερδοσκοπική, μη κομματική οργάνωση υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων των Ισπανόφωνων. «Δεν είναι έξυπνο να αγοράζεις μετοχές μιας εταιρείας που επηρεάζεται από αποφάσεις που εσύ ο ίδιος θα λάμβανες σε μια υπηρεσία», είπε η Fleischaker. «Θα είχα μείνει πολύ μακριά από οποιαδήποτε πραγματική παρατυπία ή ακόμα και από την εντύπωση παρατυπίας».

Ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας ανέφεραν ότι η ανησυχία δεν αφορά αποδείξεις παρανομίας, αλλά την εικόνα σύγκρουσης συμφερόντων.

«Η ανησυχία είναι ότι [ο Τραμπ] επένδυσε σε μια εταιρεία της οποίας η δραστηριότητα θα μπορούσε να αυξηθεί αν η δική του κυβέρνηση διευρύνει την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής», δήλωσε στο CNBC ο Jordan Libowitz, υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington

Οι μετοχές της Axon σημείωσαν άνοδο άνω του 22% τον μήνα μετά την αγορά του Τραμπ, πριν περιορίσουν τα κέρδη αυτά. Με βάση το κλείσιμο της 26ης Ιουνίου, η μετοχή είχε ενισχυθεί περίπου 7% από την ημερομηνία αγοράς μετοχών από τον Τραμπ. Εάν ο Τραμπ αγόρασε κοντά στο ανώτατο όριο του δηλωθέντος εύρους, το πιθανό κέρδος θα ανερχόταν σε περίπου 350.000 δολάρια έως το κλείσιμο της αγοράς στις 26 Ιουνίου. Την εβδομάδα που ακολούθησε την προκήρυξη της ICE για αναζήτηση σύμβασης, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο άνω του 34%.

Άτομο που γνωρίζει τη διαδικασία προμηθειών, το οποίο μίλησε στο CNBC υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω φόβου αντιποίνων για τη συζήτηση της εκκρεμούς προκήρυξης της ICE, ανέφερε ότι η ανάθεση της σύμβασης για τα Taser φαίνεται να έχει καθυστερήσει εξαιτίας του υψηλού κόστους της και μιας αναδιάρθρωσης στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Η ίδι απηγή ανέφερε ότι η ICE δημοσίευσε την προκήρυξη της σύμβασης περίπου μία εβδομάδα πριν από την αποπομπή της τότε υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem και πριν εκείνη την εγκρίνει. Υπό την Noem, οι κανόνες του DHS απαιτούσαν δαπάνες άνω των 100.000 δολαρίων να εγκρίνονται προσωπικά από το γραφείο του υπουργού. Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Markwayne Mullin κατήργησε τον κανόνα τον Απρίλιο.

Δεν είναι σαφές ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ανάθεση της σύμβασης, ωστόσο το πρόσωπο που γνωρίζει τη διαδικασία προμηθειών ανέφερε ότι το DHS αναμένεται να συνεχίσει να επιδιώκει τη συμφωνία.

Το αυξανόμενο ομοσπονδιακό αποτύπωμα της Axon

Για την Axon, το οικονομικό όφελος ενδέχεται να μην περιορίζεται στα Taser.

Η εταιρεία, με αποτίμηση περίπου 35 δισ. δολαρίων, αντλεί τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή της δυναμική από τις υποδομές αστυνόμευσης που ακολουθούν τις αγορές οπλισμού: Συστήματα cloud, συστήματα διαχείρισης αποδεικτικών στοιχείων, κάμερες σώματος, εργαλεία παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικοί στην αστυνόμευση αναφέρουν ότι οι εφάπαξ παραγγελίες συσκευών μπορούν να εξελιχθούν σε μακροχρόνιες συνεργασίες.

«Αν ο Τραμπ διευρύνει την ICE, η Axon θα μπορούσε να πουλά την υποδομή για την καταστολή», δήλωσε ο Matthew Guariglia, ανώτερος αναλυτής πολιτικής στο Electronic Frontier Foundation, με αντικείμενο την αστυνομική επιτήρηση. «Μπορεί να πουλά κάμερες, συστήματα cloud, λογισμικό και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που συνοδεύουν μια μεγαλύτερη ομοσπονδιακή μηχανή επιβολής του νόμου»«/ Η μη κερδοσκοπική οργάνωση δραστηριοποιείται στην υπεράσπιση της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του λόγου στο διαδίκτυο.

Η Axon έχει ήδη εξασφαλίσει σύμβαση ύψους 370 εκατ. δολαρίων με το DHS για κάμερες σώματος και λογισμικό, η οποία ανατέθηκε το 2023, αν και μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί μόνο περίπου 67,5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την πλατφόρμα κυβερνητικής ανάλυσης HigherGov, που παρακολουθεί ομοσπονδιακές συμβάσεις και επιχορηγήσεις.

Η πιθανή συμφωνία της ICE για Taser θα έρθει σε μια περίοδο κατά την οποία η Axon ήδη καταγράφει ιστορικά υψηλή ζήτηση. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα δύο υψηλότερα έσοδα τριμήνων στην ιστορία της: 796,7 εκατ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, αυξημένα κατά 39% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, και 807,3 εκατ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 34%, με ώθηση από τις πωλήσεις Taser και τα ταχέως αναπτυσσόμενα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Στελέχη της Axon δήλωσαν στους επενδυτές τον Φεβρουάριο ότι οι συμβάσεις με το DHS αποτελούν «σημαντική ευκαιρία».

Η Axon έχει ενισχύσει το προσωπικό της για να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα στις 6 Μαΐου, ο πρόεδρος της εταιρείας Joshua Isner δήλωσε ότι η εταιρεία έχει «αναδομήσει μεγάλο μέρος» της ομοσπονδιακής της ομάδας και προσέλαβε την Claudia Davidson από την Palantir, όπου εργάστηκε για περισσότερα από επτά χρόνια συμβάλλοντας στην επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων και αμυντικών συμβάσεων με ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

«Βλέπουμε ανανεωμένο ενδιαφέρον για κάμερες σώματος και Taser στην ομοσπονδιακή αστυνομία», δήλωσε ο Isner σε επενδυτές, προσθέτοντας ότι η ομοσπονδιακή δραστηριότητα της Axon «κινείται πολύ στη σωστή κατεύθυνση» και ότι, «αν μερικά πράγματα εξελιχθούν υπέρ μας, θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική χρονιά στον ομοσπονδιακό τομέα».

Ωστόσο, ακτιβιστές των πολιτικών ελευθεριών προειδοποιούν ότι η ICE εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά στο οικοσύστημα επιτήρησης της Axon.

Το λογισμικό της Axon συνδυάζει ζωντανές ροές από κάμερες σώματος, drones, σταθερές κάμερες και άλλες πηγές. Εάν η ICE επεκτείνει τις επιχειρήσεις εφόδου και συνεργαστεί στενότερα με την πολιτειακή και τοπική αστυνομία, οι επικριτές προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να δίνει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες έναν χάρτη σε πραγματικό χρόνο των τοπικών επιχειρήσεων.

«Αν μπορούν να συνδεθούν με κάμερες Ring, ζωντανές μεταδόσεις, κάμερες σώματος και άλλες τοπικές ροές δεδομένων, τότε ξαφνικά δεν μιλάμε απλώς για ασφάλεια των αστυνομικών ή λογοδοσία», δήλωσε ο Guariglia. «Μιλάμε για μια πλατφόρμα που θα μπορούσε να δίνει στις ομοσπονδιακές αρχές μια εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το πού βρίσκονται οι άνθρωποι, τι συμβαίνει στο πεδίο και πώς να ανταποκριθούν με ακρίβεια».

Η Axon ανακοίνωσε το 2025 μια συνεργασία με τις κάμερες Ring που επιτρέπει στους χρήστες της Ring να μοιράζονται εθελοντικά βίντεο με τις αρχές μέσω της πλατφόρμας αποδεικτικών στοιχείων της Axon. Η πλατφόρμα Fusus της Axon συγκεντρώνει ξεχωριστά κοινόχρηστες κάμερες της κοινότητας, κάμερες σώματος, drones και άλλες ροές δεδομένων σε έναν χάρτη σε πραγματικό χρόνο.

Η Fleischaker δήλωσε ότι η προτεινόμενη επέκταση της χρήσης Taser μέσω της σύμβασης του DHS φαίνεται να συνάδει με τη γενικότερη μεταναστευτική ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ.

Πολιτικές διασυνδέσεις

Η στρατηγική ανάπτυξης της Axon έχει επίσης οδηγήσει την εταιρεία να αυξήσει τις δαπάνες της στην Ουάσινγκτον.

Η Axon δαπάνησε σχεδόν 2,5 εκατ. δολάρια για λόμπινγκ πέρυσι, το υψηλότερο ετήσιο ποσό της, σύμφωνα με την οργάνωση OpenSecrets, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρακολουθεί τις πολιτικές δαπάνες. Οι στόχοι της περιλάμβαναν νομοθεσία και ρυθμίσεις σχετικά με κάμερες σώματος, τεχνολογία αντιμετώπισης drones, διαχείριση ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων και άλλα προϊόντα που προωθεί σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Και αυτή η προσπάθεια φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Το Κογκρέσο έχει προτείνει κονδύλι 20 εκατ. δολαρίων στον προϋπολογισμό του DHS, που θα υποχρεώνει την υπηρεσία να εξοπλίσει τους πράκτορες με κάμερες σώματος, εν μέρει ως αποτέλεσμα της έντονης δραστηριότητας λόμπινγκ της Axon, σύμφωνα με ειδικούς στην αστυνόμευση.

Και οι Δημοκρατικοί έχουν ενταχθεί στην προσπάθεια. Οι γερουσιαστές Ρούμπεν Γκαλέγκο και Μαρκ Κέλι, και οι δύο Δημοκρατικοί από την Αριζόνα, κατέθεσαν νομοσχέδιο που απαιτεί από όλους τους αξιωματικούς του DHS να φορούν κάμερες σώματος. Το νομοσχέδιο δεν έχει καμία υποστήριξη από τους Ρεπουμπλικάνους, γεγονός που καθιστά απίθανο να προχωρήσει στη Γερουσία, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους.

Στο Καπιτώλιο, οι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει τη χρήση καμερών σώματος τόσο ως μέτρο λογοδοσίας όσο και ως πολιτικό διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στους Ρεπουμπλικάνους. Για την Axon, όμως, αποτελούν επίσης ένα προϊόν, το οποίο, σύμφωνα με ειδικούς στην αστυνόμευση, συνδέει τους ομοσπονδιακούς αξιωματικούς με τις υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, τα συστήματα διαχείρισης αποδεικτικών στοιχείων και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

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