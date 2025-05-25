Κόπασαν οι ισχυροί νοτιάδες που προκάλεσαν προβλήματα το πρωί σε ολόκληρη την Κρήτη και αμέσως μετά η αφρικανική σκόνη σκέπασε το νησί, δίνοντας απόκοσμα χρώματα στον ορίζοντα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι εικόνες που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες είναι βγαλμένες από δυστοπικά μυθιστορήματα, όπως μεταδίδει το cretalive.

Πρόκειται για την έξαρση του φαινομένου της αφρικανικής σκόνης που είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη. Η ατμόσφαιρα είναι «βαριά» και ηλεκτρισμένη, ενώ έντονη είναι και η μυρωδιά της σκόνης στον αέρα.

Πηγή: skai.gr

