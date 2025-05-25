Λογαριασμός
Εικόνες δυστοπικού μυθιστορήματος στην ατμόσφαιρα της Κρήτης - Δείτε φωτογραφίες

Πρόκειται για την έξαρση του φαινομένου της αφρικανικής σκόνης που είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη

Κρήτη

Κόπασαν οι ισχυροί νοτιάδες που προκάλεσαν προβλήματα το πρωί σε ολόκληρη την Κρήτη και αμέσως μετά η αφρικανική σκόνη σκέπασε το νησί, δίνοντας απόκοσμα χρώματα στον ορίζοντα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι εικόνες που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες είναι βγαλμένες από δυστοπικά μυθιστορήματα, όπως μεταδίδει το cretalive

Πρόκειται για την έξαρση του φαινομένου της αφρικανικής σκόνης που είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη. Η ατμόσφαιρα είναι «βαριά» και ηλεκτρισμένη, ενώ έντονη είναι και η μυρωδιά της σκόνης στον αέρα. 

