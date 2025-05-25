Σφοδρές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν νωρίτερα στην Αττική λίγο μετά τις 16.00 και σε πολλές περιπτώσεις η ροή ήταν καταρρακτώδης.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μεταξύ των περιοχών που «είδαν» βροχή, είναι το κέντρο της Αθήνας, το Γκάζι, το Παγκράτι, ο Βύρωνας, η Ηλιούπολη, ο Πειραιάς, το Φάληρο, η Δάφνη και ο Υμηττός, η Νίκαια, ο Άγιος Κοσμάς, η Δροσιά, η Βαρυμπόμπη, η Κάντζα, το Μαρκόπουλο, η Παλλήνη, Παπάγου, το Κορωπί, το Λαύριο και η Εκάλη.

Το Αστεροσκοπείο εκτιμά ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα στη Στερεά Ελλάδα, τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τις βραδινές ώρες στις Σποράδες, τη Θράκη στο Βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 26/05.

