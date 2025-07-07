Νέα επιχείρηση διάσωσης περίπου 230 αλλοδαπών που επέβαιναν σε δύο λέμβους, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Μόνο εχθές, πάνω από 753 αλλοδαποί διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, αλλά και σε παράκτιες περιοχές του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου.

Η επιχείρηση σήμερα ξεκίνησε όταν πλοίο της δύναμης Frontex εντόπισε τις δύο υπερφορτωμένες λέμβους.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, στα Χανιά Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, ένα ακόμα φορτηγό πλοίο φαίνεται να καταφτάνει στο νησί με 150 περίπου μετανάστες.

Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει πως οι νέοι μετανάστες που φτάνουν στο νησί θα μεταφερθούν στην Αγυιά για προσωρινή φιλοξενία.

Η κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη τις τελευταίες μέρες, με τις μεταναστευτικές ροές σε έξαρση, είναι δραματική, όπως φαίνεται και σε σημερινό βίντεο του Zarpanews.

Πηγή: skai.gr

