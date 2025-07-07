Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Διάσωση 230 μεταναστών στη Γαύδο - Σε έξαρση το κύμα παράνομης μετανάστευσης από τη Λιβύη (Εικόνες και βίντεο)

Δραματική η κατάσταση στην Κρήτη - Ένα ακόμα φορτηγό πλοίο φαίνεται να καταφτάνει στο νησί με 150 περίπου μετανάστες.

UPDATE: 11:47
Μετανάστες

Νέα επιχείρηση διάσωσης περίπου 230 αλλοδαπών που επέβαιναν σε δύο λέμβους, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). 

Μόνο εχθές, πάνω από 753 αλλοδαποί διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου, αλλά και σε παράκτιες περιοχές του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου.

Η επιχείρηση σήμερα ξεκίνησε όταν πλοίο της δύναμης Frontex εντόπισε τις δύο υπερφορτωμένες λέμβους.

gavdos

gavdos

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, στα Χανιά Κρήτης. 

Σύμφωνα με το cretapost.gr, ένα ακόμα φορτηγό πλοίο φαίνεται να καταφτάνει στο νησί με 150 περίπου μετανάστες.

gavdos

gavdos

Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει πως οι νέοι μετανάστες που φτάνουν στο νησί θα μεταφερθούν στην Αγυιά για προσωρινή φιλοξενία.

Η κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη τις τελευταίες μέρες, με τις μεταναστευτικές ροές σε έξαρση, είναι δραματική, όπως φαίνεται και σε σημερινό βίντεο του Zarpanews.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετανάστες Μεταναστευτικό Γαύδος Frontex Κρήτη Λιβύη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark