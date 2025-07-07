Ένα νέο βίντεο (με τη λήψη να έχει γίνει από drone) ήρθε να προστεθεί στη λίστα όσων έχουμε δει το τελευταίο διάστημα για την πρόοδο των εργασιών στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα -Πύργος.

Είναι προφανές πως όσο πλησιάζει η ημερομηνία παράδοσης του τμήματος Πύργος-Κ. Αχαΐα (περίπου 63 χλμ από τα συνολικά 75 του νέου αυτοκινητόδρομου) το ενδιαφέρον κορυφώνεται…

Στις 26 Ιουνίου 2025 ανακοινώθηκε -επίσημα- πως η πρόοδος κατασκευής για το σύνολο του έργου βρίσκεται στο 88,6%, ενώ οι ασφαλτοστρώσεις ανέρχονταν στο 94,4%. Ποσοστά που 10 ημέρες μετά είναι σίγουρο πως έχουν ανέβει πιο ψηλά πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο το 100%…

Δείτε το βίντεο:

Οπως μεταδίδει το iliaenimerosi οι ρυθμοί εξέλιξης των υπολειπόμενων εργασιών, αυτό το διάστημα, κινούνται σε… πολύ υψηλές ταχύτητες! Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στο τμήμα Πύργος-Γαστούνη που είναι το πιο προχωρημένο από τα υπόλοιπα δυο, απομένουν μόνο οι τελευταίες «πινελιές» για την ολοκλήρωση τους!

Σχεδόν 3 εβδομάδες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσης (που είναι η 31η Ιουλίου 2025), νέες εικόνες έρχονται στη δημοσιότητα με το τελευταίο βίντεο του Takis Gakis που ανέβηκε στο Youtube την Κυριακή 6 Ιουλίου (τα πλάνα πάντως έχουν ληφθεί μια εβδομάδα νωρίτερα, την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025).

Στο βίντεο αποτυπώνεται ξεκάθαρα η πρόοδος των εργασιών και στα 75 χλμ από τον Πύργο (κόμβος Βουνάργου) έως την Πάτρα.

Σημειώνεται πως κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο έργο, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε πως τα υπόλοιπα 12 χιλιόμετρα μέχρι την Πάτρα θα παραδοθούν έως το τέλος Νοεμβρίου του 2025.

Θυμίζουμε πως ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά ρεύμα κυκλοφορίας, ανισόπεδους κόμβους και θα έχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπόλοιπου άξονα της Ολυμπίας Οδού. Δηλαδή, τουαλέτες ανά κάποια χιλιόμετρα, ΣΕΑ για την στάση των οδηγών (τα οποία αναμένεται να παραδοθούν αργότερα και όχι στις 31 Ιουλίου), βοηθητικά οχήματα, ηλεκτρονικές πινακίδες μηνυμάτων και συντήρηση, που θα διατηρεί τον δρόμο σε υψηλά επίπεδα.

Να αναφέρουμε, επίσης, ότι μόλις μια εβδομάδα πριν (30 Ιουνίου 2025), σχεδόν ένα μήνα πριν, πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία παράδοσης των πρώτων 65 χιλιομέτρων, η “Ολυμπία Οδός” έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο όπου παρουσιάζεται η πρόοδος κατασκευής του έργου τα τρία τελευταία χρόνια.

