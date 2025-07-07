Ασφυκτική είναι πλέον η κατάσταση στην Κρήτη σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές που έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο το τελευταίο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες, Κυριακή, σημειώθηκε αριθμός ρεκόρ αφίξεων προσφύγων/μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης, με 959 άτομα να αποβιβάζονται μέσα σε μία ημέρα.

Η μεταναστευτική πίεση από τη Λιβύη προς την Κρήτη δεν είναι ένα νέο φαινόμενο αλλά εντείνεται σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2023, οπότε και ξεκίνησαν να εμφανίζονται οι πρώτες ροές. Από έναν μέσο όρο 120 αφίξεων τον μήνα, οι αριθμοί αυξήθηκαν ραγδαία, φτάνοντας τους 528 τον Φεβρουάριο του 2024. Η χρονιά έκλεισε με μέσο όρο 400 αφίξεων μηνιαίως και συνολικά με 4.820 αφιχθέντες.

Η κλιμάκωση συνεχίστηκε το 2025, με τις αφίξεις να ανέρχονται ήδη σε 7.124 άτομα έως και τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού. Ιδιαίτερα ο Ιούνιος κατέγραψε νέο ρεκόρ με 2.564 αφίξεις σε έναν μήνα. Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σε επιστολή της προς τους 27 στα τέλη Ιουνίου, «οι παράνομες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται πλέον κατά 93% από τη Λιβύη».

Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης και της ασφυκτικής πίεσης στο νησί, με εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από τα τέλη Ιουνίου, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν πλέον σε διεθνή ύδατα, στα 12 ναυτικά μίλια από τις λιβυκές ακτές, προκειμένου να συνδράμουν ενεργητικά στην αποτροπή των ροών, αλλά η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Ανάμεσα σε άλλα, με στόχο τη συνεργασία της Βεγγάζης, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ την Κυριακή. Η ελληνική προσπάθεια συνεχίζεται με την επίσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη την Τρίτη στη Λιβύη. Ο κ. Πλεύρης θα συνοδεύει τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Μάγκνους Μπρούνερ. Στόχος της αποστολής στην οποία λαμβάνουν μέρος και οι υπουργοί Εσωτερικών Ιταλίας και Μάλτας είναι η διπλωματική διαχείριση του φαινομένου και η εξεύρεση κοινής ευρωπαϊκής λύσης.

Ο κ. Πλεύρης, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταβαίνει στη Λιβύη αναζητώντας συνεργασία επί της ουσίας με τις αρχές της χώρας προκειμένου να γίνεται αποτροπή. Εξάλλου, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν έχει καμία συμμετοχή - συμβολή, κατά τη διαδικασία σύλληψης και μεταγωγής των παράνομα εισελθόντων προσφύγων/μεταναστών, έως και τη στιγμή που θα μεταφερθούν στις δομές του υπουργείου, όπου και πραγματοποιείται η καταγραφή και η ταυτοποίησή τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.