Βγήκαν τα όπλα στη Γεωργιούπολη Κρήτης: Δημοτικός σύμβουλος εισέβαλε σε καφετέρια και πυροβόλησε στο πάτωμα

Στόχος ήταν 51χρονος, επίσης δημοτικός σύμβουλος ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε - Η αστυνομία αναζητά τον 55χρονο δράστη

Κρήτη

Πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 11.00 το πρωί της Δευτέρας σε καφετέρια στη Γεωργιούπολη Κρήτης, στην πλατεία του χωριού.

Σύμφωνα με το Cretalive ένας 55χρονος, κάτοικος και επιχειρηματίας στην περιοχή μπήκε στο κατάστημα όπου βρισκόταν άλλος άνδρας, 51 ετών, και πυροβόλησε στο πάτωμα. Πρόκειται για δύο δημοτικούς συμβούλους, της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης του Δήμου Αποκορώνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες είχαν προσωπικές διαφορές καθώς φέρονται να έχουν εμπλακεί σε διαμάχη στο παρελθόν.

Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για το συμβάν.

Η αστυνομία αναζητά τον 55χρονο δράστη.

