Πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 11.00 το πρωί της Δευτέρας σε καφετέρια στη Γεωργιούπολη Κρήτης, στην πλατεία του χωριού.

Σύμφωνα με το Cretalive ένας 55χρονος, κάτοικος και επιχειρηματίας στην περιοχή μπήκε στο κατάστημα όπου βρισκόταν άλλος άνδρας, 51 ετών, και πυροβόλησε στο πάτωμα. Πρόκειται για δύο δημοτικούς συμβούλους, της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης του Δήμου Αποκορώνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άντρες είχαν προσωπικές διαφορές καθώς φέρονται να έχουν εμπλακεί σε διαμάχη στο παρελθόν.

Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για το συμβάν.

Η αστυνομία αναζητά τον 55χρονο δράστη.

Πηγή: skai.gr

